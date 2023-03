Il derby va al Cassino: per l'Aprilia sconfitta di misura

L'Aprilia non riesce a portare a casa punti dalla trasferta di Cassino, valida per la 28esima giornata di Serie D girone G. La formazione di Mariotti viene sconfitta nel derby laziale: decisivo il timbro di Ingretolli su calcio di rigore. Un penalty che vale proprio i 3 punti per la squadra di Carcione, mentre resta a mani vuote il club pontino dopo il pari dell'ultimo turno contro la Lupa Frascati. La classifica dell'Aprilia resta pericolosissima: i biancazzurri sono a 29 punti, a pari con Ilvamaddalena, Pomezia e Tivoli, con le due formazioni al momento matematicamente retrocesse per via degli scontri diretti.