Arriva la più forte, ma per il Latina è una grande occasione

Daniele Di Donato parla chiaro. Non usa mezzi termini e va diretto al sodo. Sa di giocarsi molto contro il Catanzaro, insieme ai suoi ragazzi: “Abbiamo un’occasione unica, se vinciano ne parleranno per settimane di questa partita. Loro sono i più forti, lo dicono i numeri. Per batterli bisogna stare attenti ad ogni singola situazione, non concedere gli spazi dell’andata, attaccante in undici e difendere in undici. Ci vuole equilibrio. Sappiamo di dover soffrire tanto, ma anche di dover ssere cattivi. Le partite nascono in base a come le affronti”. Dal grido di battaglia alla strategia contro gli unici imbattuti in Europa tra i professionisti: “Non concedere nulla, perché le loro qualità fanno male. E al tempo stesso siamo chiamati ad essere bravi nello sfruttare le occaisoni che capitano. Voglio molto cinismo”. Una settimana di lavoro trascorsa ad inculcare questi concetti: “Non è stato difficile, ho visto ragazzi molto motivati, vogliosi di un grande risultato. Bello affrontare una partita simile in questa situazione”.

Mercato

Calcio mercato, uno sguardo in casa degli altri, prima che in quella propria: “Il Catanzaro era già forte lo scorso anno, poi dopo avere persio i play off sono stati puntellati, con giocatori forti e funzionali per la categoria. Hanno grandi qualità e ricambi, che mantengono inviarata la forza della squadra. Noi? Il mio compito è di far rendere al massimo la rosa a disposizione. La società sa di cosa abbiamo bisogno”.

Formazione

Ultimo sguardo, seppure il più importante, alla formazione: “Giocherà Belloni al posto di Fabrizi, che si è allenato solo in rifinitura. Gallo sta crescendo e ci darà un mano. Gli altri tutti a disposizione”. Celli è in predicato di giocare come centrosinistra difensivo, dopo la partenza di Giorgini per Bolzano. Inizia per il calciatore di Fano l’avvenura in Serie B al Südtirol, dopo un importante processo di crescita dalla Serie D alla Lega Pro nelle fila nerazzurre (87 presenze, 3 gol e 6 assist).

Andrea Milani

Non sarà una partita come tutte le altre per Andrea Milani, vice del Catanzaro ed oggi chiamato a dirigere in primis il match dalla panchina, per la squalifica di Vivarini, altro ex nerazzurro. Il “capitano”, latinense doc, al Francioni ha scritto una pagina esaltante con cui ha concluso la carriera. Dalla Lega Pro alla Serie A sfiorata. Dalle 14.30 dovrà mettere da parte le emozioni, anche perché dalla sua avrà 1127 tifosi del Catanzaro pronti a spingerlo nella direzione giusta e a non fargli sbagliare panchina...