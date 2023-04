Nuovo COS Latina, applausi all'Atletico Pontinia: "I nostri migliori auguri"

L'Atletico Pontinia vince un campionato dominato dall'inizio alla fine e gli avversari non possono far altro che battere le mani alla formazione di De Filippis. Il Nuovo COS Latina, sui social, ha voluto applaudire l'impresa dei biancorossi. Come si legge in un post dei neroverdi, "Il nostro club si complimenta con l’Atletico Pontinia per la vittoria del campionato di Promozione e il conseguente salto in Eccellenza. I nostri migliori auguri per lo storico successo al tecnico, allo staff e a tutti i calciatori".