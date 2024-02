Doppio Fabrizi, il Latina si rialza subito

Serie C Girone C

Si rialza subito il Latina vincendo di rimonta sul campo del Brindisi, trascinato dalla doppietta di Fabrizi, che riscatta un lungo periodo nel dimenticatoio. I gol tutti nella ripresa, dopo un buon primo tempo in cui il Latina rischia se pasticcia da solo come al 4’ in area con Guadagno che mette in crisi Mazzocco, poi però sale in cattedra D’Orario che ci prova dalla luna al 23’ e Saio è tempestivo nel tornare indietro. Al 41’ invece vola sulla legnata di Del Sole dal vertice. Quattro minuti della ripresa, i riflessi di Guadagno non bastano perché appostato c’è Trotta che rispolvera l’istinto del goleador, che ci riprova al 17’, irresistibile fino in area piccola, dove Guadagno è prodigioso.

Legge del calcio, un minuto dopo D’Orazio suggerisce a Fabrizi la via del gol, esterno dell’attaccante aquilano che fa 1-1. Lezione che non basta al Brindisi, ancora vicinissimo al gol al 20’, ma Bunino ha la porta davanti e non la prende. Cosa che fa invece ancora il Latina al 23’, sugli sviluppi della punizione di Del Sole c’è ancora D’Orazio sinistro, doppia carambola, Vona e Fabrizi gol. Protesta il tecnico Roselli allontanato dall’arbitro. Al 31’ il Fanuzzi di dispera quando, Vona, quello brindisino, spara alto da due passi. Il Latina sospira e festeggia dopo cinque minuti di recupero. Mercoledì subito in campo contro il Catania. Appuntamento al Francioni alle 18.30.

BRINDISI - LATINA 1-2

Marcatori: Trotta (Br) al 4' st; Fabrizi (La) al 17' st e al 20' st

Brindisi (3-5-2): Saio; Bellucci, Bonnin, Calderoni; Vona, Speranza (Labriola dal 37’ st), Petrucci (Guida dal 30’ st), Bagatti (Pagliuca dal 17' st), Monti (Vantaggiato dal 37’ st); Trotta. A disp.: Antonino; Auro; Gorzelewski; Fiorentino; Pinto; Spingola; Merletti; Galazzini; Opoola, Zerbo. All. Roselli

Latina: (3-4-3): Guadagno; Di Renzo, Rocchi, De Santis (Vona dal 13' st); D’Orazio (Fella dal 32’ st); Del Sole (Scravaglieri dal 47' st), Mazzocco (Perseu dal 13' st), Riccardi, Fabrizi (Capanni dal 32’ st). A disp.: Fasolino; Sorrentino; Rozzi; De Maio. All. Fontana

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre Del Greco

Assistenti: Voytyuk di Ancona e Croce di Nocera Inferiore

Quarto uomo: Cavacini di Lanciano

Note – Circa 600 spettatori, fra cui circa 40 giunti da Latina. Ammoniti per il Brindisi Bellucci, Calderoni, Labriola: per il Latina Del Sole, Mazzocco, Paganini, E. Vona. Rec. pt 0', st 4'.