La cura Fontana fa bene al Latina, pareggio in casa della Casertana

Serie C Girone C

Pareggio di valore sul campo della Casertana, nella trasferta vietata ai tifosi ospiti. Con quattro punti in due partite il Latina si rimette in sesto e guarda con più distensione al girone di ritorno. L’1-1 del Pinto vale molto anche per il tecnico Fontana, che da queste parti se ne era andato con l’amaro in bocca.

La partenza è dei pontini. Al 6’ in contropiede palla d'oro nello spazio di Riccardi per Fella che si porta avanti il pallone, incrocia il palo più lontano, ma non prende lo specchio della porta. Rispondono i falchetti al 13’, affondo di Anastasio, cross al centro, il pallone arriva al limite per l'accorrente Calapai, destro respinto da Fasolino. E’ ancora il Latina a provarci al 22’, Paganini dentro per Fella, pressato al momento del tiro, azione che sfuma. Al 25’ Casertana avanti grazie al sinistro su punizione di Anastasio da oltre i 30 metri, ma che Fasolino, senza barriera, vede in ritardo e viene sorpreso sul suo palo. Rete che galvanizza la Casertana. Al 33’ Fasolino neutralizza la conclusione di Tavernelli. Al 38’ Curcio, splendida rovesciata spalle alla porta, palla che lambisce la traversa. Da applausi.

Ripresa. Latina in azione con un uomo dei suoi uomini più ispirati. E’ il 12’ Riccardi, in area due finte e spara nell'angolo, Venturi che si allunga e nega il gol. Casertana che replica al 18', botta di Curcio e bella parata a mano aperta di Fasolino. Pareggio del Latina al 32’. Dalla destra Paganini mette al centro un invitante pallone sul secondo palo, dove stringe Ercolano che insacca di testa. L’1-1 stavolta, sospinge il Latina, che prova il colpaccio. Al 35’ sinistro di Del Sole, Venturi costretto a distendersi a deviare. Ma non è il caso di osare troppo, il pericolo è dietro l’angolo. Vedi al 43’, colpo di testa di Curcio che sbatte sulla traversa e forcing finale campano con accenno di poteste in pieno recupero in area ospite. L’ultima conclusione è del solito Riccardi, rasoterra tra le braccia di Venturi.

CASERTANA - LATINA 1-1

MARCATORI: 25'pt Anastasio, 32'st Ercolano

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Sicacca, Bacchetti (35'st Nicoletti), Anastasio; Deli, Proietti (1'st Casoli), Damian; Carretta, Tavernelli (39'st Montalto), Curcio. A disp. Marfella, Celiento, Toscano, Soprano, Maltese, Galletta, Piglino, Taurino, Turchetta, Cadili. All. Cangelosi

LATINA (3-4-2-1): Fasolino; De Santis, Rocchi, Marino (1'st Cortinovis); Paganini, Perseu, Di Livio, Ercolano; Del Sole (46'st Mazzocco), Riccardi; Fella. A disp. Bertini, Sorrentino, Serbouti, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. All. Fontana.

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari.Assistenti: Colaianni di Bari e Daljit Singh di Macerata. IV Uomo: Iurino di Venosa

NOTE: ammoniti Marino, Tavernelli, Ercolano, Rocchi, Del Sole, Anastasio. Recupero: 0'pt - 4'st. Angoli 6-2