Cerignola più opportunista del Latina, seconda sconfitta in campionato

Un Latina meno performante del solito, fisiologico in un girone tosto in cui la forza degli avversari costituisce spesso e volentieri l'alibi più veritiero per giustificare le sconfitte. Non è un caso che l'Audace Cerignola continui ad essere imbattuta. L'unico rammarico è il gol dell'1-0 preso in contropiede da un calcio d'angolo a proprio favore, che ha spaccato la parita a metà primo tempo. Il raddoppio, quasi allo scadere, è il prevedibile epilogo quando una squadra si proietta in avanti avendo poco da perdere. Nessuna tragedia. Il campionato resta d'alta quota, meglio dell'ottavo posto dello scorso anno i nerazzurri stanno facendo assolutamente. E vista così, è anche riduttiva e ingenerosa l'analisi, rispetto al buon inizio.

Calendario

Campionato che adesso si inpenna. Arriva subito il turno di mercoledì 25 ottobre, al Francioni, con la Virtus Francavilla. Domenica trasferta in casa della capolista Juve Stabia e sabato 4 novembre, di nuovo al Francioni con il Crotone. Sempre in campo dalle 18.30, sperando che sia happy hour.

Sala stampa

Al termine del match si è presentato ai microfoni Matteo Patti. Il direttore sportivo ha parlato al posto di Dianiele Di Donato, espulso per proteste prima del quarto d'ora nella ripresa. Analizza la sconfitta facendola rientrare nell'ordine naturale delle cose: "Complimenti al Cerignola, squadra forte che ha meritatato la vittoria. Siamo andati in difficoltà per le dimensioni del campo, ma non è assolutamente un alibi. In un percorso come il nostro può succedere ed un bene giocare subito mercoledì". La seconda sconfitta in campionato non sposta nulla rispetto ai programmi: "Il gruppo è sano, ha voglia di battersi come ha dimostrato anche oggi. Abbiamo voglia e fame di fare bene e migliorarci". Chiusura con un' impressione, che ha accompagnato l'intero corso della gara: il Latina comunque è competitivo anche nelle giornate meno fortunate: "Giochiamo sempre a viso aperto, è stato un inciampo e andiamo avanti".

Tabellino

Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (23’ st Rizzo); Tascone (38’ st Neglia sv), Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio (38’ st Coccia sv), D’Andrea (45’ st Carnevale sv); Malcore (23’ st Sosa). A disp. Fares, Trezza, Allegrini, Prati, Vitale, De Luca. All. Tisci

Latina (3-5-2): Cardinali; Marino (34’ st Di Rienzo), Cortinovis, Rocchi; Ercolano (11’ st Riccardi), Di Livio, Paganini, Cittadino (1’ st Biagi), Crecco (34’ st Del Sole); Fella, Mastroianni (35’ Fabrizi). A disp.: Bertini, Pese, De Santis, Serbouti, Jallow, Gallo, Polletta. AlI. Di Donato

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Assistenti Croce di Nocera Inferiore e Sicuriello di Seregno

Quarto Uomo: Pascuccio di Ariano Irpino

Marcatori: 23'pt D'Ausilio; 43'st Rizzo

Note: al 62’ espulso l’allenatore del Latina Di Donato per proteste. Ammoniti al 13’ Cittadino (L), 37’ D’Ausilio (AC), 41’ Crecco (L), 46’ Tentardini (AC), 57’ Riccardi (L), 71’ Biagi (L), 82’ Di Renzo (L). Recuperi: 2’ pt. 5’ st. Angoli 3-6. Spettatori totali 2115 di cui 92 ospiti.