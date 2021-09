Aprilia, doppietta all'Ostiamare e avanti in Coppa Italia

Altra vittoria in Coppa Italia dell'Aprilia di Giorgio Galluzzi, che per la prima volta non subisce reti dall'inizio della stagione. Davanti continua ad essere una squadra molto prolifica. Due le reti segnate all'Ostiamare, in un match tra due squadre del girone G di Serie D.

Gara dai ritmi accettabili, malgrado le temperature ancora molto estive. Nel primo tempo va annotato un diagonale di Pezone (15?, che dall'interno dell'area esce non di molto lontanto dal palo ed uno scontro del tutto fortuito tra Njambe ed Matteoli, seguito da alcuni momenti di paura. I giocatori si sono ripresi subito, ma per Matteoli è stato necessario il traposrto in ospedale a scopo precauzionale.

Si allunga così il primo tempo e al 49' è proprio Njambe a portare in vantaggio l'Aprilia claciando un bel diagonale, sui cui non arriva Giori.

La pratica va quasi in archivio ad inizio ripresa, quando al 5' Santarelli indovina la punizione giiusta del raddoppio. Si mette decisamente in salita per l'Ostiamare al 21', quando Giorgi prendere il pallone con le mani fuori area per rimediate ad un errore proecedente. Rosso diretto e Gardini toglie dalla mischia Di Vilio per mettere Borrelli tra i pali.

Ospiti comunque generosi e vicini al gol con Bertoldi, sul quale nel finale Zappalà rimedia in due tempi. Archiavata la qualificazione, la testa torna ora al campionato dopo il rocambolesco 3-3 in casa del Gladiator. Domenica debuto al Quinto Ricci contro la Vis Artena

APRILIA - OSTIAMARE 2-0

APRILIA Zappalà, Succi, Pezone (1'st Wilson Cruz), Njambe (27'st Bernardini), Ceka (13'st Pollace), Battisti, Santarelli, Mbaye (37'st Santi), Corelli, Bianchi (13'st De Crescenzo), Mannucci.

A disp. Salvati, Falasca, Mattarelli, Piromalli.

All. Galluzzo

OSTIAMARE Giori, Vagnoni (46'pt Rossi), Monacu (6'st Camara), Bianciardi, Berardi, Orchi, Bertoldi, Compagnone (6'st Pacchiarotti), Matteoli (46'pt Lorusso), Pedone, Di Vilio (21'st Borrelli) PANCHINA Lazzeri, Ippoliti, Vasco, Perrotta ALLENATORE Gardini

MARCATORI: Njambe 49'pt, Santarelli 5'st

ARBITRO Esposito di Ercolano

ASSISTENTI Castiglione di Frattamaggiore e Dell'Isola di Sapri

NOTE: Espulsi al 21'st Giori (O) Ammoniti Bianciardi, Rossi