Tempo di Coppa Italia, domani il Latina in casa del Giugliano

Serie C Girone C

Torna la Coppa Italia di Serie C. Il programma del secondo turno eliminatorio prevede la trasferta del Latina a Giugliano in Campania per il secondo turno eliminatorio. Fischio d’inizio alle 16.15. Gara secca, come sarà fino a quarti di finale. In caso di pareggio al novantesimo, previsti supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore. Chi passa il turno, a fine novembre incontrerà negli ottavi la vincente del confronto tra Pescara e Pineto. Il match si giocherà in Abruzzo il 28 o 29 novembre.

Il Latina ha superato il primo turno vincendo 1-0 contro la Casertana, rete di Serbouti nella ripresa. Il Giugliano invece ha superato il Benevento ai rigori. Chi passa il turno affronta negli ottavi di finale la vincente tra Pescara e Pineto. In campionato il Latina ha vinto 3-0 sul campo del Giugliano, che ha poi cambiato tecnico, da Lello Di Napoli a Valerio Bertotto. Ma la storia di domani è diversa. Da ambo le parti, ampio spazio al turn over.