Latina rimaneggiato in vista del Brindisi, Fontana: "Non mi piango addosso"

All'andata la vittoria del Brindisi svelò le anomalie di un Latina lanciato in classifica, per poi perdersi in mezzo al campionato. I pugliesi sembrarono il Real Madrid. Un girone dopo dice che al Fanuzzi il Latina rattoppato se la vedrà con l'avversario penultimo e alle corde, che prova a reagire per non inabissarsi definitavamente in Serie D. Non costituiscono mai alibi le assenze, ma nell'economia di una rosa e di un gruppo da gestire tra titolari e panchina nell'arco della partita, sono pesanti i nomi di cui non potrà disporre Fontana.

All'appello non risponderanno in otto. Una cifra come si suol dire. Come tegole gli infortuni di Cittadino e Serbouti, per i quali la stagione è compromessa in un caso e terminata nell'altro. Il centrocampista, pochi minuti di presenza contro il Giugliano, sarà operato di menisco. Sotto i ferri ci finisce pure il difensore italo-marocchino, che si è rotto il legamento crociato. A questi si aggiungono gli infortunati di vecchia data Biagi, Cardinali e Mastroianni, oltre agli squalificati Ercolano e Marino. Completa il desoltante quadro l'influenza di Cortinovis. Torna a disposizione Vona, dopo la scomparsa del papà.

Con chi rimane, il tecnico catanzarese dovrà cercare di fare punti per garantisi un girone di ritorno più tranquillo, al netto di ambizioni play off, sempre che siano ancora da tenere in considerazione a prescindere dalla possibilità aritmetica di raggiungerli.

Così Gaetana Fontana: "Il Latina deve sempre rimanere con la testa dentro la gara a prescindere degli episodi, che la condiziano. L'andata non conta più, il Brindisi attuale è una squadra viva, che sta giocando bene a prescindere dalla classifica. Dobbiamo spingere forte sull'acceleratore per limitarli. Quanto alle tante assenze non mi piango addosso, tutti coloro che andranno in campo faranno bene perché si ritrovano il lavoro svolto in settimana".