Il Latina festeggia il compleanno con un tris e si augura un girone di ritorno in crescendo

Serie C Girone C

"Siamo in linea con il campionato che dovevano disputare. Obiettivo è di cercare di raccogliere il massimo in ogni partita. Nulla è stato ancora fatto e già lavoriamo in vista di venerdì, per un'altra gara fondamentale lungo il nostro cammino". Commenta così il tris di Andria Daniele Di Donato, che ha dedicato la vittoria alla città di Latina, nel giorno dei suoi 90 anni. Al termine del girone di andata, i nerazzurri a quota 27 hanno cinque punti in più rispetto alla passata stagione. Seppur tra alti e bassi, in un cammino zeppo di problematice, il primo obiettivo è stato raggiunto. Ovvero, una classifica più ambiziosa. Venerdì alle 20.30 ultima partita dell'anno, in casa contro il Foggia.

La partita

Festeggia nel migliore dei modi i 90 anni della città il Latina, espugnando il Degli Ulivi di Andria. Tris dei pontini, in una partita condotta con autorità, sin dall’inizio, quando all’altezza del quarto d’ora sono Barberini e Carissoni in sequenza ad insidiare Savini dalla distanza. Vantaggio ospite al 33’, Carissioni sulla sinistra appoggia per Riccardi, cross teso sul secondo palo per il piatto al volo di Sannipoli che si spegne all’angolo opposto. Fidelis Andria – Latina 0-1. Altra svolta del match al 44’, su rilancio dalle retrovie, Dalmazzi si lascia sorprendere dall’accelerazione di Carletti, ed è costretto a fermarlo con le cattive, beccandosi il cartellino rosso.

Ripresa

Dell’uomo in più il Latina ne approfitta all’ 8' della ripresa, sempre sull’asse Riccardi – Sannipoli, stavolta l’ex Trastevere trova dal limite la deviazione opportuna per superare ancora Savini ed è il raddoppio del Latina, nonché la doppietta personale per il centrocampista. Quattro minuti azione da manuale, Barberini per Carletti, sponda per Margiotta e filtrante per Riccardi, destro secco dello 0-3 e seconda rete consecutiva per l’ex Roma. Al 19’ Fabriani potrebbe riaprire il match, diagonale a lato. Ultima occasione al 29’, ci prova Cortinovis su respinta della difesa, Savini dice no.