Aprilia e Insieme Formia, il campionato inizia in trasferta

Rondinelle in casa del Gladiator, i tirrenici in visita al Team Nuova Florida. Mercato: l'attaccante Petronzio per il tecnico Amato. Le due pontine per la prima volta contro in Serie D

Prima la forma ed ora la sostanza del Campionato Nazionale di Serie D, molto popolato con 172 squadre al via nei nove gironi dopo l’ammissione della Sambenedettese nel Girone F. Gli anticipi di ieri hanno dato il “la” alla prima di andata, nessuno nel Girone G, dove si trovano Aprilia ed Insieme Formia, perla prima volta avversarie in Serie D.

Fischio d’inizio alle ore 15. L’Aprilia giocherà in casa del Gladiator (arbitro Carlo Palumbo di Bari), mentre l’Insieme Formia sarà di scena ad Ardea sul campo Team Nuova Florida (arbitro Francesco Gai di Carbonia). Quest’ultima è stata battuta 3-1 in rimonta dall’Aprilia all’esordio in Coppa Italia (reti di Pezone, Cruz e Falasca dopo il vantaggio iniziale di Persichini). Per l’Insieme Formia sarà l’esordio ufficiale della nuova stagione, la seconda in Serie D e del passaggio dalla denominazione Insieme Ausonia ad Insieme Formia. Si continua con Salvatore Amato in panchina, così come ad Aprilia la società ha confermato la fiducia a Giorgio Galluzzo.

Alla vigilia del nuovo campionato l’Insieme Formia ha perfezionato l’ingaggio di Jonathan Petronzio. Formiano doc, un ritorno a casa per l'attaccante classe 1994. In passato quattro stagioni alla S.S.Formia, autore di 39 reti nei 3 Campionati di Eccellenza e 18 reti nell'anno di Promozione.