L'illusione dura poco, il Latina crolla in meno di un quarto d'ora

Prima sconfitta stagionale per il Latina, superato in casa dal Brindisi per 3-1. Tutti i gol nel primo tempo, in cui è il Brindisi a rendersi pericolosi dopo un Bunino, destro sul primo palo respinto da Cardinali. Poi il vantaggio pontino al 5’, firmato da Paganini, che sul secondo palo appoggia in rasoterra di Del Sole, attraversa tutta l'area di rigore. E' la situazione tattica ideale per il Latina, che riparte in contropiede e va vicino al raddoppio al 12’, con Di Livio che lancia nel corridoio Paganini, il quale dal vertice sinistro mira l'incrocio più lontano e Saio è pronto a smanacciare. Poi il crollo verticale. Pari del Brindisi con Bunino, di testa su punizione di Costa al 26’. Al 29' Bizzotto, sempre di testa, insacca il cross ancora di Costa dalla destra. Terzo gol al 38’. Cross di Fall dalal sinistra sul secondo palo, Albertini aggancia, elude Ercolano e incrocia il palo più lontano per l’1-3. Nel secondo tempo inutili tentativi di Rocchi su punizione al 22’ e Fabrizi al 41’, fermato da Saio in uscita. Mercoledì debutto in Coppa Italia. Al Francioni arriva la Casertana (20.45), ma il match servirà a far rifiatare chi ha giocato di più.

LATINA – BRINDISI 1-3

MARCATORI: 5’ Paganini, 26’ Bunino, 29’ Bizzotto, 38’ Albertini

LATINA (3-5-2): Cardinali; Serbouti (1’st Crecco), Rocchi, Cortinovis; Del Sole (14’st Polletta), Di Livio, Cittadino (1’st Biagi), Paganini, Ercolano (22’st Mastroianni); Jallow (1’st Fabrizi), Fella. A disp. M. Vona, Bertini, Perseu, De Santis, Gallo, Di Renzo. All. Danucci

BRINDISI (4-3-3): Saio; Valenti, Bizzotto, Cappelletti, Nicolao (17’Monti); Albertini, Ceesy (4’st Cancelli), Malaccari; Fall (14’st Moretti), Bunino (4’st Lombardi), Costa (14’st A. Vona). A disp. Albertazzi, Gorzelewski, Petrucci, Mazia, Bellucci, De Angelis

ARBITRO: Mirabella di Napoli

ASSISTENTI: Barberis di Collegno – Tesi di Lucca

QUARTO UOMO: Gallo di Castellammare di Stabia

NOTE: ammoniti Cittadino, Fella, Paganini, Malaccari, Saio, Latina. Angoli 5-6. Rec 2’ pt, 5’st. Spettatori 2377 (449 abbonati), di cui 157 ospiti.