Latina, pareggio con rammarico e sospiro al Francioni

Due gol e giusto pari tra Latina e Casertana, che si sono suddivisi gli errori sia difensivi che offensivi. A conti fatti l’1-1 è il minimo sindacale, rispetto alle occasioni subite. L’amaro in bocca è per un pareggio casalingo, in una gara da tripla. Punto che però continua a muovere la classifica e mantiene l’imbattibilità oltre che l’alta classifica. Buone le risposte per di Donato da parte di quei giocatori per la prima volta in campo dal primo minuto: dicasi Paganini, Crecco e Fabrizi, nell’ottico di un turn over necessario visti gli impegni fitti in questo primo mese di campionato. A proposito, lunedì di nuovo in campo (ore 20.45) in trasferta contro il Giugliano.

Cronaca

I sette punti in classifica mettono responsabilità sulle spalle del Latina, che vuole fare la partita. Al contempo aggredisce i portatori di palla avversari, per ripartire veloce. Come all’8, quando Fabrizi si innamora troppo del pallone in area e l’opportunità svanisce. Al 13’ sulla punizione a due Crecco – Riccardi sul primo palo, quest’ultimo impegna nella deviazione Venturi. Sul successivo corner di Di Livio svetta Paganini, insidioso, sfera che plana sull’esterno della rete. Al 18’ punizione dal lato corto dell’area liftata sul primo palo, Fabrizi irrompe ma sfiora soltanto. Al 28’ la grande occasione del vantaggio nerazzurro, su rigore concesso per atterramento di Paganini da parte di Sciacca. Dagli undici metri Fabrizi (terza rete in campionato), spiazza Venturi. Al 34’ Jallow intercetta palla dal limite, imbecca Di Livio, assist al volo per Fabrizi, pallonetto fermato fa Venturi in uscita. La Caserta, come in occasione dell’azione del rigore, è palesemente ballerina dalla cintola in giù e il Latina non disegna calcioni per innescare le ripartenze di Jallow e Fabrizi, due centometristi a servizio della squadra. Cerca qualche soluzione la Casertana, ma non va oltre un tiraccio mancino di Curcio, abbondantemente a lato. Nell’unico minuto di recupero, un errore in fase di costruzione propizia la ripartenza della Casertana, finalizzata dal potente sinistro di Curcio sotto la traversa.

Nuova veste

Dopo una manciata di secondi nella ripresa, Celiento in sganciamento offensivo elude con una finta di corpo Cortinovis, gran destro sventato in volo plastico da Cardinali. E’ la fotocopia degli altri inizi di ripresa sofferto, cui hanno abituato i nerazzurri. Al 6’ sugli sviluppi del corner Soprano calcia in corsa da dentro l’area e grazia Cardinali, tirando centrale. Al 9’ proteste vibranti del Latina per un’entrata di su Crecco in area, non sanzionata dal direttore di gara.

Svolta tattica in casa pontina con l’ingresso Mastroianni e l’uscita di Biagi, perché il Latina passa al 3-4-3. Al 23’ strepitosa azione di Di Livio da sinistra al centro, apertura favolosa per Paganini messo davanti a Venturi, che smorza la conclusione in corner. Al 29’ i brividi sono invece in area pontina, sull’imbucata di Proietti per Tavernelli, che sottoporta spara a lato.

LATINA - CASERTANA 1-1

MARCATORI: 30’pt Fabrizi (rig.), 46’pt Curcio

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini (27’st Del Sole), Di Livio, Biagi (19’st Mastroianni), Riccardi, Crecco (10’st Ercolano); Jallow (10’st Fella), Fabrizi.

A disp. Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Del Sole, Polletta, Di Renzo.

All. Di Donato

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Paglino (1’st Anastasio), Celiento, Sciacca, Fabbri (1’st Soprano); Damian, Proietti, Toscano (38’st Matese); Curcio (47’st Taurino), Tavernelli, Casoli.

A disp. Marfella, Galletta, Del Prete, Turchetta, Cadili.

All. Cangelosi

ARBITRO: Pezzopane di L’Aquila

ASSISTENTI: Marchese di Pavia – Laghezza di Mestre

4° UOMO: Maccarini di Arezzo

Ammonito Rocchi, Biagi; Sciacca, Celiento, mister Cangelosi

Angoli 5-8. Rec. pt 1’, st 3’.