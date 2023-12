Latina, Patti: "Soddisfatti della squadra. Mercato? Secondo i nostri parametri"

Serie C Girone C

Primo bilancio di stagione in coincidenza della fine del girone di andata. Il ds Matteo Pati ha parlato alla stampa, partendo dalla seguente premessa che prescinde dagli ultimi risultati non proprio esaltanti: "Il percorso fino ad oggi è positivo, nonostante ci sia da recriminare per alcune decisioni arbitrali e i nostri errori, che fanno parte del percorso di crescita".

L'argomento scivola inevitabilmente subito sui direttori di gara: "Che fanno il proprio mestiere, nonostante sia evidente che qualcosa ci è stato tolto. Un peccato perché siamo una squadra votata all'attacco, come dicono i numeri, di cui sono appassionato: il Latina è la terza squadra del girone per tiri in porta, la sesta per occassioni collezionate e la quarta per dribbling. Occore più determinazione per vincere le partite".

Patti e Di Donato, asse mercato. "C'è la condivisione assoluta tra allenatore e ds. Proveremo a migliorare la squasda, in base ai nostri parametri di spesa, ma del gruppo bisogna essere soddisfatti, nonostante alcune partite negative, che possono starci. Fronte uscite? Il Latina non è un supermercato, valutiamo sempre le offerte, che devono essere importanti".

Rimpianti per il girone di andata, chiuso al nono posto. "Sicuramente avremmo potuto fare meglio in diverse occasioni, l'importante è capire gli errori, analizzarli e fare meglio in futuro.”

Chiusura sul settore giovanile. "La gestione del Bartolani a Cisterna di Latina conferma che ci stiamo muovendo sulla valorizzazione del settore giovanile nel territorio provinciale e non solo. Nelle rappresentative azzurre giovanili ci sono almeno 6-7 profili nati a Latina. E' un dato importantissimo per la città. Intanto in primo squadra stanno facendo il loro percrso molto giovani aggregati da tempo. Li seguiamo con attenzione".