Cardinali tiene in piedi il Latina, vicino al colpaccio nel finale

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Latina

Un pareggio che vale per il Latina, al cospetto del quotato Crotone, al termine di una gara disputata su un campo appesantito dalla pioggia. Sono i calabresi a graffiare nel primo tempo e lo fanno con D’Ursi, che prende la mira al 17’, destro deviato sul fondo e al 20’, quando è Cardinali ad alzare la punizione in angolo. E dal successivo corner Bove, ha il pallone buono, non certo la mira.

Latina che si nota al 28’, Di Livio va giù al limite, azione che prosegue e Riccardi piazza il destro deviato in angolo. Nella ripresa si accende di nuovo il duello tra D’Ursi e Cardinali, con il primo che al 20’ fa partire il destro a giro e il portiere si distende e respinge, così come smanaccia il colpo di testa del numero 7 dal conseguente tiro dalla bandierina. Nel finale cresce il Latina e va vicino al gol vittoria al 37’: traversone di Ercolano, svetta Jallow, ma la palla arriva a Crecco, stop e mancino alto e fine delle velleità. "Siamo stati poco cinici nella ripresa, quando abbiamo provato a vincere la partita con tre punte. Nel primo tempo i rischi sono arrivati esclusivamente da nostri errori". Questo il commento di un soddisfatto Daniele Di Donato. Prossima tappa a Messina.

LATINA - CROTONE 0-0

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Cittadino (17’st Del Sole), Riccardi (42’st Fabrizi), Crecco; Mastroianni (30’st Jallow), Fella (17’st Ercolano). A disp. Vona, Bertini, Perseu, Marino, Serbouti, Gallo, Polletta, Di Renzo. All. Di Donato.

CROTONE (3-5-2): Dini; Leo, Loiacono, Bove; Tribuzzi, Petriccione, Felippe D’Ursi Crialese (33’st Giron); Gomez (33’st Cartisano) Tumminello. A disp. Lucano, D’Alterio, Papini, Giron, Bruzzanti, Jurcec, Giannotti, Cantisani, Spaltro, Schirò, Solmonte, Panitteri. All. Zauli.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

ASSISTENTI: Piatti di Como e Cesarano di Castellamare

QUARTO UOMO: Gai di Gubbio

NOTE: ammoniti Fella (L), Cortinovis (L), il tecnico Di Donato (L), Ercolano (L), Cantisani (C). Angoli 3-7. Rec. pt 1’, st 4′. Spettatori 1517, di cui 451 abbonati e 62 ospiti.