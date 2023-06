Il Latina guarda al futuro, terzo campionato consecutivo in Lega Pro

Serie C Girone C

Inizia ufficialmente il terzo anno consecutivo in Lega Pro per il Latina Calcio 1932, nato con la gestione Terracciano, arrivata alla settima stagione di fila. Depositata a Firenza, sede della Lega Pro, tutta la documentazione necessaria per prendere parte alla stagione 2023/2024. Dieci giorni di anticipo rispetto al termine ultimo del 30 giugno.

Dopo una salvezza conquistata con largo anticipo e la partecipazione play off, il Latina è chiamato proverbialmente a migliorare l'ottava posizione. Intorno alla certezza di fare parte ancora una volta di una categoria e di un girone ad elevato coefficiente di difficoltà, va allestita la rosa. La permanenza del mister piò essere garanzia di conferme di quei giocatori, che altrimenti avrebbero scelto altre piazze. Il resto però, di comune accordo con Di Donato, sarà chiamato a farlo il nuovo ds. Patti parte da due anni in cui ha assistito alle partite del Latina, avendo ben chiare le idee dell'allenatore. E su questa lunghezza d'onda si muoverà per fare mercato, tenendo sempre conto del piano di sostenibilità economico-finanziaria. L'opzione, ancora da confermare, di un altro anno di contratto per Di Donato fino al 2024, è indice però di progettualità e quindi anche di ambizione.