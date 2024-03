Il Latina pareggia e se ne rammarica, ma è sulla strada buona

Avrebbe voluto vincere per dare ancora più valore al colpo di Crotone, ma sono importanti i segnali di questo Latina. Il pareggio è un bicchiere mezzo vuoto, ma il rendimento attuale del Messina è tra le prime del girone di ritorno. Ci sono tutti gli ingredienti per finire bene la stagione. Sabato trasferta in casa del Picerno (ore 14).

Il Latina ha sbagliato solo in occasione del pareggio ospite, dell'arco di una gara in cui è andata con frequenza alla conclusione. Novità tattica l'impiego di Di Livio trequartista, che tra le linee ha creato parecchi problemi all'avversario nella parte iniziale di gara.

Primo assalto e vantaggio di casa, firmato da Mastroianni, l'unico a colpire sotto misura sul traversone basso di Ercolano, mancato sia da Mazzocco che Capanni. Si è creata così la migliore situatizione tattica per i ragazzi di Fontana, pronta a ripartire in contropiede. Si conta così un'altra chance al 22', sul cross rasoterra di Paganini, fermato da Fumagalli.

Lo strappo al 28', su una palla che i pontini non riescono a portare fuori dall'area e Zunno servito da Giunta lascia sul posto Marino e incrocia il secondo palo, trovando l'1-1.

Non si scompone molto il Latina, che al 40' avrebbe l'opportunità di riportarsi avanti, senonché sull'incornata di Marino all'angolo di Riccardi, Fumagalli dimostra iperreattività a dispetto dei 42 anni.

Nel corso della ripresa entrano D'Orazio, Del Sole e Fabrizi, Quest'ultimo ha due grosse occasioni. Al 35' manda alto davanti la porta imbeccato da Del Sole e al 39' trova Dumbravanu sull aliena di porta ad immolarsi e salvare il Messina dalla sconfitta.

LATINA – MESSINA 1-1

MARCATORI: 10’pt Mastroianni, 29’pt Zunno

LATINA (3-4-1-2): Guadagno; De Santis, Marino, Cortinovis; Paganini, Riccardi, Mazzocco (13’st D’Orazio), Ercolano; Di Livio (40’st Crecco); Mastroianni (31’st Fabrizi), Capanni (13’st Del Sole). A disp. Vona, Fasolino, Perseu, Fella, Sorrentino, Di Renzo. All. Fontana

MESSINA (4-3-3): E. Fumagalli; Lia Damiano, Polito (42’st Zona), Manetta, Dumbravanu; Frisenna (31’st Scafetta), Franco, Giunta (31’st Firenze); Rosafio (23’st Ragusa), Luciani (42’st Signorile), Zunno. A disp. Piana, Salvo, Pacciardi, Ortisi, Cavallo, J. Fumagalli. All. Modica

ARBITRO: Sacchi di Macerata

ASSISTENTI: Barbiero di Campobasso – Nicosia di Saronno

QUARTO UOMO: Zito di Rossano

NOTE ammoniti Cortinovis (L), D’Orazio (L), Scafetta (M), Ragusa (M). Angoli 6-4. Rec. pt 2’, st 5’. Spettatori totali 1604 compresi 451 abbonati e 236 ospiti.