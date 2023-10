Tanta paura, ma il Latina è secondo in classifica nel girone degli eletti

Serie C Girone C

Ritorno alla vittoria in casa e classifica bella, che parla di un secondo posto alla pari di Benevento e Foggia. Il Latina sta trovando la sua dimensione e dopo otto turni di campionato non si può più parlare di exploit. Sembrava fatta contro il Monopoli, dopo 35 minuti 3-0. Dopo le chance ospiti, tree gol in sequenza hanno spaccato la partita e tramortito il Monopoli in una stagione iniziata male. L'1-3 ha riacceso un minimo la contesa, diventata un triller nel recupero. Fortunatamente solo tre minuti. Sabato (ore 18.30) altro banco di prova, sul campo dell'Audace Cerignola.

Cronaca

L'inizio è di marca pugliese, che trova nella catena destra del Latina il lato debole. Al 4’ sul rilancio dalle retrovie Cardiali rinuncia all’uscita, favorendo l’inserimento di Starita, che mette al centro dove Santaniello non trova la stoccata. Starita ancora è il terminale preferito dei lanci del Monopoli, all’8’ l’esterno si accentra e calcia tra le braccia di Cardinali. Il Monopoli entra pericolosamente in area anche al 15’, Borrello prova il sombrero due volte, il pallone vaga in area e D’Agostino a rimorchio di destro calcia alto un rigore in movimento.

I gol



La prima conclusione nerazzurra è del 18’, Fella vede l’inserimento di Crecco a sinistra, rasoterra. Al secondo tentativo è gol per i pontini. Al 22’ Di Livio non è arginabile sulla destra, cross sul primo palo, “terzo tempo” di Mastroianni che di testa mira e trova l’angolino. Un vantaggio che scioglie il Latina, a suo agio ne ripartire. Al 26’ Fella importa dalla tre-quarti, trova Di Livio, il quale dalla lunetta tenta la soluzione personale, pallone alto sula traversa. Il raddoppio casca al 29’, magia di Del Sole che sul vertice destro caracolla prima di trovare con il mancino il giro giusto per collocare la sfera sul secondo palo, dove Perina non può arrivare. Al 35’ è già di 3-0. Perla su punizione di Cittadino, che mira e trova l’incrocio dei pali.

Ripresa

Ritmi prevedibilmente più blandi, nonostante il tecnico Tomei prova a sovvertire un match già segnato con tre cambi contemporanei. Si contanto a ripetizione le opportunità di indovinare il contropiede giusto per arrotondare il risultato, ma il Latina non dà mai l'impressione di voler infierire. Il primo tiro in porta è così del 31', discesa di Crecco a sinistra, palla al centro per Fabrizi, che piazza il destro sventato Perina in angolo. Altro acuto, al 36' di Jallower, da sinsitra a destra, conclisione sul palo più lontano, terminata a lato. Al 39' Biagi commette fallo in area sull'ex Peschetola, per il calcio di rigore trasformato da Starita, che spiazza Cardinali. Il gol accende il Latina e al 41' Fabrizi chiama all'intervento Perina, con la mano di richiamo. Con sufficienza in pieno recupero, Starita tra le maglie difensive vince un rimpalo e batte Cardinali, con un preciso destro.

LATINA – MONOPOLI 3-2

LATINA (3-5-2): Cardinali; Di Renzo, Rocchi, Cortinovis; Del Sole (13'st Ercolano), Di Livio (42' Polletta), Cittadino (25'st Biagi), Paganini, Crecco; Mastroianni (13'st Fabrizi), Fella (25'st Jallow).

A disp. Vona, Bertini,Perseu, E. De Santis, Marino, Serbouti, Gallo.

All. Di Donato

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti (1'st Cristallo), Fornasier, Cargnelutti, Ferrini; Vassallo, Iaccarino (1'st Riccardi); Borello, Starita, D’Agostino (32'st Peschetola); Santaniello (1'st M. De Santis).

A disp. Alloj, Botis, Dibenedetto, Angileri, Fazio, Simone, Hamilili, Mazzotta, , Peschetola, Spalluto.

All. Tomei

ARBITRO: De Angeli di Milano

ASSISTENTI: Rainieri di Milano – Aietta di Avellino

4° UOMO: Zago di Conegliano

MARCATORI: 22’ Mastroianni, 29’ Del Sole, 35’ Cittadino, 39'st Starita (rig.), 47'st Starita.

NOTE: ammoniti Iaccarino (M), M. De Santis (M), Borello (M), Cristallo (M), Forsanier (M), Di Renzo (L), Rocchi (L), Ercolano. Angoli 3-1. Rec. pt 1’, st 3'. Spettatori 1983, di cui 450 abbonati e 51 ospiti.