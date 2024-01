Acrobazia di Fella, il Latina vince alla prima di Fontana in panchina

La resilienza spinge il Latina verso la vittoria, ritrovava in casa dopo tre mesi. L' 1-0 sul Monterosi ha il valore di un'impresa dopo una giornata trascorsa a recuperare giocatori colpiti in blocco dal virus intestinale. Alla fine tra recuperi miracolosi e innesti della Primavera (esordio in Lega Pro del 2005 Scravaglieri) Fontana all'esordio ha potuto schierare una squadra dignitosa, con il vincolo di non poter attingere pià di tanto dalla panchina. Decisiva una rovescita di Fella ad inizio ripresa. Riccardi una spanna su tutti. Esordio immediato di Fasolino tra i pali.

Cronaca

Partenza ritmata da parte di entrambe le squadre. Al 4’ al volo Riccardi dalla linea di fondo, più tiro che cross, blocca Rigon. Al 9’ a rimorchio sinistra in corsa altissimo di Silipo. All' 11’ destro di Vano sul primo palo, blocca Fasolino. Al 12’ Fa paura il Monterosi, che riparte in contropiede, palla a Silipo in area, si accentra e sinistro sul palo lontano. Al 15’ si scuote il Latina, dal vertice sinistro Riccardi vede sul secondo palo Paganini, tra tiro e cross sventato da Rigon. Al 22’ veloce giro palla di Di Livio per Riccardi, accelerata fino al limite, destro respinto in tuffo da Rigon. Al 23' Paganini entra in area e quello che ne scaturisce è una carambola in area piccola, che mette in affanno la difesa del Monterosi. Al 26’ ripartenza del Latina, Ercolano da sinistra punta al centro, destro dal limite tra le braccia di Rigon. Al 31’ altra fiammata di Riccardi, servito da Perseu, destro a giro dalla lunetta, che spaventa Rigon, ma non coglie lo specchio della porta. Al 37’ si rivede il Monterosi, spunto di Parlati a sinistra, cross in mezzo per Vano, colpo di testa sul fondo. Al 45’ ultima nota di cronaca, su ennesima iniziativa di Riccardi, ancora cross sul secondo palo, dove salta Paganini, ma la mira non è precisa.

Secondo tempo

Undici secondi della ripresa, Fella ruba palla in area, occasione propizia, ma sbaglia la misura dell’assist, respinto dalla retroguardia ospite. Al 6’Del Sole ha una palla d’oro, pecca nel volere dribblare tutti e una finta di troppo, consente al Monterosi di fare muro sul sinistro dell’attaccante. Un minuto dopo nerazzurri in vantaggio al 7’, su azione insistita, fino a che sul traversone di Paganini, stacca sul secondo palo Riccardi, smanaccia Rigon, che alimenta la rovesciata di Fella e il gol dell’1-0. Si carica di entusiasmo il Latina, sospinto da un eccelso Riccardi, sterzata sugli avversari, destro bloccato da Rigon. Di tigna Del sole al 18’ va a sradicare palla all’avversario, carica il suo sinistro, che chiama alla parata bassa Rigon. Al 27’ angolo di Del Sole, salta altissimo Rocchi, pallone sopra la traversa. Quattro minuti di recupero e il Latina torna a festeggiare.

LATINA – MONTEROSI 1-0

LATINA (3-4-2-1): Fasolino; De Santis, Rocchi, Marino (32’pt Crecco); Paganini, Di Livio, Perseu, Ercolano; Riccardi (45’st Gallo), Del Sole (41’st Scravaglieri); Fella (45’st Fabrizi).

A disp. Vona, Serbouti, Crecco, Addessi. All. Fontana

MONTEROSI TUSCIA (4-3-3): Rigon; Bittante, Piroli, Sini (42’st Ekuban), Di Renzo (22’st Tartaglia); Parlati (22’st Gavioli), Tolomello (42’st Golfo), Verde; Silipo, Vano, Di Francesco (9’st Palazzino).

A disp. Mastrantonio, Santini, Borri, Di Paolantonio, Giordani, Fantacci, Mbende, Cordova, Ferreri.

All. Romondini.

ARBITRO: Vergaro di Bari

ASSISTENTI: Merciari di Rimini – Brunetti di Milano

QUARTO UOMO: Coppola di Castellammare di Stabia

MARCATORI: 7’st Fella

NOTE: ammoniti Di Livio, Perseu, Vano. Angoli 2-1. Rec. 1’pt, 4’st. Spettatori 1020, di cui 451 abbonati.