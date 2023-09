Contro ogni pronostico, Latina a punteggio pieno dopo le prime due giornate

Serie C Girone C

Partita tra lo scetticismo della piazza, che adesso applaude la squadra. Magia dello sport, che in otto giorni ha riportato al Francioni quell'entusiasmo che non si assaporava da un pezzo. Superiore a quello per la qualificazione ai play off nella passata stagione. Di quella attuale, sono trascorse soltanto due giornate. Ma il Latina primo in classifica è bello è si fa raccontare. Si esalta nelle ripartenze, accelera e colpisce l'avversario. L'Avellino corazzata, il Potenza altra bella squadra. Se punti per la classifica, il resto si vedrà camin facendo. Intanto Di Donato può essere soddisfatto di tutto questo: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, malgrado nel secondo tempo siamo stati meno brillante del primo, in cui la squadra ha corso parecchio. Sono contento che sia risultato ancora decisivo Fabrizi e che l'assist sia arrivato da Paganini, un giocatore che, ribadisco, ci saprà dare una grossa mano".

Il Latina si è portato in vantaggio al 33', quando Del Sole si è tolto la soddisfazione di segnare alla ex squadra. E che gol! Rasoterra dalla linea dei 30 metri. Un po' di sofferenza in coincidenza del pareggio del Potenza, che è ripartito nella ripresa con convinzione. Ma se i segnali erano di un pareggio sostanzialmente giusto, i giocatori partono dalla panchina per scrivere un destino diverso. Fabrizi queste cose le sa fare bene. E si conferma protagonista di un'altra grande partenza di campionato. Opportunista e dallo spiccato fiuto del gol nell'occasione del 2-1, quando capisce dove arriverà il cross di Paganini e sa anticipare di testa il portiere in uscita peccaminosa, per quanto disperata. Poi la panchina nerazzurra invade il campo. "Ma siamo solo alla seconda giornata". Lo dice Di Donato, lo sanno tutti.

LATINA – POTENZA 2-1

MARCATORI: 33’pt Del Sole, 43’pt Di Grazia, 40’st Fabrizi

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis (10’st Di Renzo), Rocchi, Marino; Del Sole (10’st Paganinini), Di Livio, Cittadino (32’st Biagi), Riccardi, Ercolano; Matroianni (22’st Fabrizi), Fella (32’st Jallow). A disp. Bertini, Perseu, De Santis, Serbouti, Gallo, Crecco, Polletta. All. Di Donato

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Saporiti (26’st Schiattarella), Laaribi, Prezioso (35’st Porcino), Volpe (35′ Steffe’); Caturano (26’st Rossetti), Di Grazia (13’st Gagliano). A disp. Alastra, Maddaloni, Armini, Mata, Gagliano, Hristov, Gagliardi, Candellori. All. Colombo

ARBITRO: Castellone di Napoli

ASSISTENTI: Chillemi di B. Pozzo di Gotto – Fedele di Lecce

4° UOMO: Di Loreto di Terni

Note: ammoniti per il Latina Cortinovis, Rocchi; per il Potenza Verrengia, Angoli 3-5. Rec. pt 2′, st 5′. Spettatori totali 2250, compresi 398 abbonati e 186 os