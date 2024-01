Latina, Mazzocco: "Sono un centrocampista di inserimento. La squadra? Ha qualità"

Prime presentazioni del mercato di gennaio per il Latina Calcio, che sta lavorando esclusivamente sui prestiti. Tra questi Davide Mazzocco, oltre 90 presenze in Serie B, tra le 200 da professionista. Finito ai margini del progetto Avellino, complice una pubalgia trascurata, è a disposizione di Fontana, con il biglietto da visita della mezzala: "Sono un centrocampista di inserimento, vado a concludere. Moduli sia a due, che a tre non ho preferenze. Latina mi è sembrata subito un'ottima a scelta dopo Avellino, dove per una pubalgia trascurata, sono finito fuori lista. Mi son ò però sempre allenato con loro, eccetto gli ultimi giorni per evitre di farmi male”. Potrebbe essere tra i titolari già a Caserta sabato sera. Prime impressioni a contatto con i nuovi compagni:”Ho visto molta qualità, si può fare un bel campionato, come all'inizio, quando il Latina è partito molto forte”.

Rimane insoluto il nodo mediano centrale, salvo proseguire con gli adattamenti, vedi Cittadino, o contare sui recuperi, vedi Biagi, ma qualcosa potrebbe ancora muoversi in mezzo al campo, come accade in avanti, con le uscite di Jallow e Fabrizi. A proposito di attacco, a disposizione per il match allo stadio Pinto anche l’attaccante Samuele Sorrentino, mentre c’è ancora da attendere per il tesseramento del brasiliano Luan Capanni.