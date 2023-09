Latina, Rocchi: "Possiamo alzare l'asticella e far sognare i tifosi"

Serie C Girone C

Da quando è professionista ha segnato due gol, entrambi con maglie di squadre laziali (Monterosi e Latina) e alle campane (Paganese, Giugliano). Dato non rilevamente, che però fa sorridere Gabriele Rocchi, da Brescia a Latina. Da quando vestiva la casacca delle giovanili delle rondinelle ha seguito le vicende nerazzurre, in coincidenza dell'arrivo in terra pontina di Corvia e Scaglia. Adesso c'è anche lui al Francioni, 25 anni e molte stagioni importanti alle spalle. Questa non vuole essere da meno: "Siamo un gruppo che si applica e ascolta l'allenatore. Avevo sentito parlare molto bene di Di Donato ed ho sempre trovato difficoltà contro le squadre che ha allenato, per organizzazione e cattiveria. Latina è una vera piazza di calcio, in cui attraverso le nostre prestazioni possiamo alzare l'asticella e sognare".

Torniamo al gol, tanta roba per uno come lui, ma: "Lo schema è stato provato tante volte dall'inizio dell'anno. Il resto lo ha fatto Nando Del Sole, che ha messo una gran palla. Mi sono lanciato e sotto riuscito a metterla dentro". Goleador per un giorno, sa che per il resto deve provvedere a governare la difesa, avendo una guida importante a fianco: "Ciccio Esposito mi dà sempre concetti nuovi prima del fischio d'inizio, sulla base dei filmati illustra le caratteristiche dell'attaccante che dovrò tenere d'occhio. E' un fortuna averlo come vice allenatore".

A proposito di attaccanti, al Francioni sabato (ore 16.15) torna Simone Ganz con il Brindisi: "E' un amico, ci siamo conosciuti alla Triestina. Servirano i giusti accorgimnenti per limitarlo".