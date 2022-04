Latina salvo, la magra consolazione di una dolorosa giornata per il calcio

Serie C Girone C

Salvi senza giocare, è la triste realtà di questo campionato, che consente al Latina di poter giocare anche il prossimo campionato di Lega Pro. Scomparso il Catania, la nuova classifica dice è diventato ufficiale l'obiettivo su cui Di Donato aveva messo le mani il 19 febbraio battendo la Vibonese, ma che una involuzione di squadra aveva messo in discussione.

Nelle ultime otto gare però nessuno stava pensando alla salvezza, ma ai play off oggettivamente appesi ad un filo. C'è così voluta la tristissima vicenda del Catania a ricordare che i punti tolti avrebbero potuto avere delle ripercussioni in classifica.

Fortuntatamente al Latina è andata bene, Non c'è sorpresa che tenga, anche se le ultime due partite dovessere andare male. Non sussiste nemmeno il pericolo play out, perché la Paganese è sprofondata, "colpevole" di avere vinto entrambi i confronti con il Catania.

E' l'epilogo di quasi dodici ore di calvario, dal venerdì pomeriggio a sabato dopo pranzo. Tutti, da giornalisti, dirigenti e calciatori incollati ad un telefono bollente, occhi sui siti di informazione. Ore tremende lungo l'asse Latina-Catania, fino alla sentenza che ha cancellato il Catania, al quale il Tribunale non ha concesso la proorga dell'esercizio provvisorio e la FIGC ha revocato l'affiliazione. Nessun aereo, trolley in mano al Francioni ad aspettare la notizia che non si sarebbe più giocato.

Se ne riparla lunedì mattina alle 14.30 allo stadio Francioni. Sarà la ripresa degli allenamenti in vista del match interno con il Monopoli alla vigilia di Pasqua (ore 17.30) e la chiusura a Viterbo contro il Monterosi. Due partite in cui anche l'ipotesi, azzardata visto il ruolino attuale di tre punti nelle ultime otto uscite, di sei punti potrebbe non bastare a restituire al Latina l'obiettivo play off, sfuggito di mano sul più bello.

La società può intanto iniziare a programmare il futuro, che sostanzialmente significa mettersi a tavolino con Daniele Di Donato. Il quale tecnico abruzzese in almeno un paio di passaggi in conferenza stampa ha auspicato di essere convocato dalla dirigenza e parlare di futuro. Sul piatto della billancia pesano alla stessa maniera sia la salvezza raggiunta comunque già a febbraio nella sostanza prima che nella forma di oggi pomeriggio, che il ruolino disastroso di due mesi a questa parte. Se esiste però alibi, va ricercato in una rosa non da prime posizioni, che qualitativamente al bisogno si è dimostra corta.

A Piazzale Prampolini si discuterà anche di questo, di un mercato necessario ad innalzare il potenziale per un obiettivo pià ambizioso, mantendendo però la conduzione tecnica che nei momenti migliori ha presentato una realtà eccellente a tutta la Lega Pro, di cui il Latina è la squadra più giovane.

Nuova classifica

In base alla revisione dell'articolo 53 delle NOIF, vengono annullati tutti i punti conseguiti contro il Catania anche nel girone di andata. Ci hanno rimesso di brutto in molti. Il Catanzaro perde quattro punti e scivola al quarto posto, sei la Paganese adesso penultima. Tolti 6 punti pensatissimi in zona play off anche al Monopoli, che dice addio al secondo posto e al Foggia. Ne hanno giovato Monterosi e Juve Stabia, che contro il Catania hanno perso in entrambe le circostanze. Persno la Vibonese, che era spacciata, può sperare nei play out.

Bari 71

Avellino 61

Palermo 60

Catanzaro 58

Monopoli 55

Virtus Francavilla 55***

Foggia 48**

Monterosi 47

Juve Stabia 44

Turris 43***

Picerno 43 Latina 41

Campobasso 40

Taranto 37

Messina 36

Potenza 32

Fidelis Andria 29

Paganese 26

Vibonese 21 Catania 0

*4 punti di penalizzazione

**2 punti di penalizzazione

*** una gara in meno