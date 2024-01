Altro prestito per il Latina, dal Benevento arriva Sorrentino

Terzo giocatore che arriva con la formula del prestito in casa Latina. Dopo il portiere Gaetano Fasolino dalla Turris e il centrocampista Davide Mazzocco dall'Avellino, sempre dalla Campania, via Benevento, ecco Samuele Sorrentino. Un classe 2003, nella doppia ottica del giovane da valorizzare e il minutaggio monetizzato che ne deriva. Poco spazio in giallorosso, appena cinque presenze, dopo avere messo a segno, nella scorsa stagione nel girone F della Serie D, 9 gol con la maglia della Matese. Si avvicina a casa Sorrentino, romano, approdato nei professionisti dalla Boreale.

Si continua ad allenare Luan Capanni, l'italo-brasiliano 23enne, reduce dal campionato di Seconda Divisione polacca, per il quale non sono ancora concluse le pratiche di tesseramento in attesa del trasferimento internazionale. Domani intanto Davide Mazzocco sarà presentato dalla società dalle 18, nella sala stampa Amodio allo stadio Francioni. Si presenta con una carriera che, fino a questo momento, lo ha portato a vestire male del calibro di Cittadella, Parma, Pordenone e per ultima Avellino.