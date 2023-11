Il Latina travolge il Messina, tre gol sullo Stretto e quinto posto

Serie C Girone C

Ritorno alla vittoria in trasferta del Latina, che passa in maniera al "Franco Scoglio" di Messina, mettendo in evidenza i propri meriti e le difficoltà dei padroni di casa, costretti a giocare in dieci quando erano già sotto di una rete. Pontini premiati dall'atteggiamento propositivo sin dalle prime battute, veicolato dal modulo a tre uomini in avanti, in cui Fella e Jallow si sono mossi liberando puntualmente spazi per l'ariete Mastroianni. Una domenica che proietta il Latina al quinto posto, in attesa del derby Picerno - Potenza di domani sera.

Il vantaggio è di Jallow, che sfrutta l'intuizione di capitan Di Livio, va via in velocità a Polito e buca Fumagalli in uscita. Peccato che il gambiano avverte una noia muscolare acutizzata durante il festeggiamento ed è costretto ad uscire. Al suo posto Del Sole. Seconda stoccata ai padroni di casa rappresentata dal rosso a Frisenna, che incappa nel secondo giallo. Con l'uomo in più diventa tutto più facile, specie se ci si mette l'uscita imprefetta del pur esperto Fumagalli, favorendo il colpo di testa di Paganini su angolo di Crecco. Gol dello 0-2 al 13' della ripresa. Passivo che aumenta al 18', quando Riccardi serve il pallone del tris a Del Sole, freddo nel realizzare sull'uscita del portiere.

Gara virtualmente chiusa, aperta solo a possibli altre marcature ospiti, però mancate: Paganini al 21' colpisce il palo su respinta di Fumagalli alla conclusione di Di Livio; al 31' Mastroianni si vede negare la rete dal portiere di casa.

Sala stampa

Prima analisi di Di Donato. Il risultato finale rischia di ridurre meriti del Latina ma: "E' troppo semplice dire che è stata facile, perché alla luce delle ultime prestazioni del Messina, vedi quella sfortunata con il Benevento, sapevamo che era un campo molto difficile. Abbiamo inserito gente veloce, che partendo da dietro poteva mettere in difficoltà la loro difesa alta. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e in superiorità numerica. Vittoria ampiamente meritata".

Sale l'asticella, Latina che non è più una sorpresa: "Lavoriamo per il miglioramento quotidiano - prosegue Di Donato -, viviamo di obiettivi alla giornata, cercando di essere al massimo competitivi in un campionato molto equilibrato e duro".

Messina-Latina 0-3

Marcatori: 38' Jallow; 13' st Paganini; 17' st Del Sole

Messina: Fumagalli, Lia (27' st Salvo), Pacciardi (1' st Tropea), Manetta, Polito, Giunta (1' st Ragusa), Buffa (27' st Franco), Frisenna, Scafetta, Plescia, Emmausso (1' st Cavallo). A disp. De Matteis, Di Bella, Darini, Firenze, Zunno, Zammit, Santoro. All. Modica.

Latina: Cardinali, Cortinovis (15' st De Santis), Rocchi (15' st Di Renzo), Marino, Riccardi, Jallow (39' Del Sole), Di Livio, Crecco (22' st Ercolano), Paganini, Fella (22' st Cittadino), Mastroianni. A disp. Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Polletta. All. Di Donato.

Arbitro: Zanotti di Rimini

Assistenti: Giuggioli di Grosseto e Franco di Padova

Quarto uomo: Galiffi di Alghero

Note: espulso al 45’ Frisenna. Ammoniti: Rocchi (L) Cortinovis (L), Frisenna (M), Lia (M). Recupero: pt 3’, st 3’. Spettatori 1978, di cui 33 ospiti.