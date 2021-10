Aprilia, sfida all'Afragolese. L'Insieme Formia riparte dal Carbonia

Una squadra imbattuta, l’altra non ha smosso la classifica. Situazione diametralmente opposta tra Aprilia Calcio e Insieme Formia, impegnate dalle 15 nella terza giornata di campionato di Serie D. Il calendario del girone G propone un interessantissimo Aprilia – Afragolese e Carbonia – Insieme Formia.

Al Quinto Ricci mister Galluzzo e soci si troveranno di fronte una delle formazioni più quotate per la vittoria finale. L’arrivo sulla pancina campana di Franco Fabiano, l’artefice in ordine di tempo, della promozione in C della Turris e dell'Arzanese, oltre alla risalita in D del Savoia, ha alzato l’asticella delle ambizioni della società rossoblù, che troverà però un avversario molto motivato. Dopo il pareggio leggendario (da 0-3 a 3-3) sul campo del Gladiator e il successo sulla Vis Artena, ai quali si aggiungono le due vittorie in Coppa Italia, l’Aprilia è attesa dalla classica prova di maturità. Grande speranze sono riposte nella vena realizzata del camerunense Moussadja Njambe, autore fino ad ora di tre reti e vero valore aggiunto del team. Fischio d’inizio alle ore 15. Arbitro Federico Muccignato di Pordenone.

Stesso orario per Carbonia – Insieme Formia, che si disputa sul terreno di gioco del campo “Muntoni” di Sant’Anna Arresi, nel Sulcis. Il gruppo di Amato si è allenato fino a ieri mattina sull’erba del "Madonna del Piano" di Ausonia, poi la partenza per Napoli, da dove si è imbarcato per la Cagliari, per un altro trasferimento interno. In settimana si è lavorato molto sull’aspetto motivazionale, cercando di caricare i ragazzi. Sulla pagina facebook della società sono diverse le immagini e le frasi emozionali. Dall’incitamento dei tifosi al “Non c’è notte tanto lunga e buia da non permettere al sole di risorgere”. Salvatore Amato, al termine del match perso in casa contro l’Arzachena, ha chiesto di avere pazienza vista la squadra rinnovata e condizionata dalle assenze di inizio stagione. Oggi potrebbe essere la volta buona per l’esordio dell’esperto difensore Gabriele Pastore, l’ultimo ad aggregarsi in rosa. Arbitro del match Nicolò Rodigari di Bergamo.