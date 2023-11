Latina, Coppa Italia archiviata e pensiero al Campionato

Dispiacere, ma non se ne fa un dramma per l’uscita dalla Coppa Italia in casa Latina. Si torna a pensare subito al Campionato, che lunedì 4 dicembre (ore 20.45) propone il confronto interno con il Sorrento, valevole per la 16a di di andata. Nonostante l'eliminazione, resta la buona prestazione, alla quale, come spesso accade, è mancato il gol. Gol che invece, uno per tempo, ha consentito di chiudere i conti al Pescara, fino al vantaggio costantemente a rischio sulle sortite Di Del Sole. Invece una carambola perfetta favorito il gol di Cuppone al 33’. E’ iniziata così un’altra partita, che il Latina ha avuto l’opportunità di pareggiare nella ripresa, sia con Fella che con lo stesso Del Sole ed Ercolano, trovando il baluardo nel portiere Plizzari. L’assolo di Cangiano e l’errore di Bertini tra i pali hanno chiuso il risultato sul 2-0 a pochi secondi dallo scadere.

Deluso, ma realista Daniele Di Donato: "Fino al gol loro non c'è stata partita. Il loro gol è stato uno nostro infortunio. Una volta sotto è difficile pareggiare contro un avversario che fa della velocità la sua arma migliore. Se fossimo stati più cattivi nei promi 30 minuti staremmo qui a parlare di un'altra partita. Amen. Pensiamo al campionato".