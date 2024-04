Passo indietro del Latina, ancora sconfitto dal Sorrento

Passo indietro nei numeri e nella prestazione del Latina, che ben comincia sul campo di Potenza, ma ha ceduto al primo affondo del Sorrento, avanti con Ravasio al 16’, libero di saltare e superare Guadagno. Il Latina che non ha riposto puntuale alle occasioni comunque avute per pareggiare, come quella di Mastroianni al 37, ben imbeccato da D’Orazio, ma debole nella deviazione davanti ad Albertazzi. Poi dopo il prodigioso intervento di un super Guadagno al 38’, Mastroianni poteva ancora pareggiare, ma si è allargato troppo al momento della conclusione.

Mal messo il Latina in occasione della seconda rete subita, firmata dopo due minuti delle ripresa da Martignago, concesso troppo spazio e tempo per stoppare e girare la palla verso la porta. E poi quanta ingenuità nel determinare il rigore, trasformato da De Francesco al 17’. Splendida, quanto inutile, la combinazione Di Livio – Fabrizi, che ha prodotto l’1-3 superata la mezz’ora, a cose ormai fatte. All'andata 0-2 per i rossoneri.

Sorrento - Latina 3-1

Sorrento 1945 (3-5-2): Albertazzi, Vitale (74’ Riccardi), La Monica (74’ Bonavolontà), Fusco, Cuccurullo (86’ Di Somma), Blondett, Martignago (57’ Badje), De Francesco, Loreto, Vitiello, Ravasio (86’ Kolaj). A disposizione: D’Aniello, Marzullo, Scala, Colombini, Aiello, Sorrentino, Palella, Capasso, Spina. Allenatore: Maiuri.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Guadagno, Ercolano, Vona (58’ Del Sole), Di Livio, Mastroianni (58’ Fabrizi), Riccardi, Marino, D’Orazio (87’ Capanni), Crecco, Cortinovis, Paganini (58’ Fella). A disposizione: Fasolino, Perseu, Mazzocco, De Santis, Sorrentino, Scravaglieri, Di Renzo. Allenatore: Fontana.

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina.

Assistenti: Marco Sicurello di Seregno e Manfredi Scribani di Agrigento.

Quarto Ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari.

Marcatori: 16’ Ravasio (S), 48’ Martignago (S), 62’ De Francesco (rig. S), 82’ Fabrizi (L)

Ammoniti: 17’ Ravasio (S), 32’ D’Orazio (L), 42’ Cortinovis (L), 85’ Loreto (S). Angoli 4-10. Recuperi: 2’ pt. 5’ st.