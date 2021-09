Latina in avanti senza colpire, allo Iacovone vince il Taranto

Rialzarsi dopo essere caduti, per riprendere immediatamente la marcia. Allo Iacovone il Latina ha conoscito la seconda sconfitta in campionato, la terza complessiva stagionale considerando la Coppa Italia. E la più esaustiva per confermare il trend: squadra generosa, idee di gioco, ma poca profondità. A Taranto è mancato l'ultimo passaggio e il killer instict che Di Donato in conferenza ha definito: "La voglia di spaccare la porta", riferenfosi chiaramente agli avversari in gol nella ripresa con il Pacilli e il fratello d'arte Giuseppe Giovinco.

I due uomini di notevole qualità dai quali era lecito aspettarsi qualcosa di pericolosa, unici in grado di dare lo strappo alla gara. Ma anche il Latina non difetta davanti, anzi partendo dalla coppia Carletti-Rosseti, il tecnico ha variato l'attacco con gli ingressi di Sane, Mascia e Jefferson. Quindi diverse soluzioni, ma che nell'insieme non hanno sortito l'effetto sperato, se non il palo di Rossi sul 2-0.

Dalle 11 di questa mattina però il Latina si rimette subito al lavoro, perché incombe il turno infrasettimanale con la Juve Stabia dei pontini Simone Altobelli di Terracina e Giuseppe Panico, di Sezze. Ed in panchina un mestierante come Walter "Monzon" Novellino.

Taranto - Latina 2-0

Taranto FC 1927 (4-3-3): Chiorra, Tommasini, Ferrara, Marsili, Riccardi, Saraniti (39’ st De Maria), Bellocq, Pacilli (21’ st Mastromonaco), Benassai, Civilleri (34’ st Labriola) Giovinco (34’ st Italeng).

A disp. Loliva, Antonino, Zullo, Santarpia, Granata, Cannavaro.

All. Laterza

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (19’ st Rossi), Carletti (25’ st Andrade), Rosseti (19’ st Mascia), Marcucci (25’ st Barberini), Teraschi (36’ st Sane), Tessiore, Esposito, Nicolao.

A disp. Alonzi, Spinozzi, Ricci, De Santis, Sane, Atiagli, Ercolano.

Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Kumara di Verona.

Assistenti: Ravera di Lodi - Regazzieri di Finale Emilia.

Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino di Palermo.

Marcatori: 16’ st Pacilli (T), 23’ st Giovinco (T)

Note: ammoniti 32’ pt Pacilli (T), 11’ st Benassai (T), 22’ st Di Donato (all. L), 28’ st Mascia (L), 51’ st Barberini (L), 51’ st Italeng (T). Angoli 0-10. Rec. 0’ pt; 6’ st. Spettatori 3205.