Torna la Coppa Italia, il Latina si gioca gli Ottavi a Pescara

Serie C Girone C

Morale alle stelle dopo la vittoria di Foggia. Il Latina torna all'Adriatico di Pescara stavolta per la porta della Coppa Italia. Ottavi di finale, livello che inizia a rendere appetibile la competizione dopo lo snobbismo diffuso dei primi due turni. La consapevolezza che vincere il trofeo porta a saltare la fase play off a gironi, proiettando a quella nazionale, stuzzica entrambe le squadre, a maggior ragione il Delfino allenato da Zeman, oggi fuori dai giochi per la promozione diretta e lontatno da una posizione buona per disputare la postseason con punti a favore. Fa gol insomma. Per cui da parte dei padroni dicasa, il turn over sarà calmierato.

Di Diverso avviso Daniele Di Donato, abbruzzese di Roseto, che alla vigilia ha già dato indicazioni esaustive: "Torneranno in campo dall'inizio i giocatori che stanno avendo meno spazio in Campionato e più spazio in Coppa Italia. Hanno bisogno di minutaggio in vista del Campionato e meritano di giocare per l'atteggiamento che hanno durante la settimana. La conferma arriva da Serbouti, entrato a Foggia in un momento delicato della partita e si è fatto trovato subito pronto". Il marocchino risulta tra l'altro autore del gol decisivo con la Casertana, valso la vittoria nel primo turno. A Giugliano invece il Latina ha vinto con le reti di Marino e Paganini. In tutti e tre i casi, sono stati colpi di testa su palla inattiva.

Chi passa il turno domani affronta ai quarti la vincente del confronto tra Catania e Crotone. Gara in dirette televisiva a partite dalle 18 su Sky Sport 256.