Latina, altri punti salvezza in palio. Al Francioni arriva il Messina di Ezio Capuano

Serie C Girone C

Ritorna in campo alle 14.30 il Latina. La quindicesima giornata di campionato è la seconda consecutiva al Francioni. Obbiettivo nemmeno a dirlo, irrobustire la classifica ancora deficitaria in un altro scontro diretto. Avversario il Messina allenatore da Ezio Capuano, il noto e colorito allenatore, colpito purtroppo in settimana da lutto della perdita della mamma.

In campo sarà sulla carta un confronto tra 3-5-2, plasmati dai rispettivi tecnici in base alle caratteristiche dei propri uomini. In casa siciliana si registrano diverse assenze, mentre nel Latina rietrano dalla squalifica Amadio, Teraschi, mentre Jefferson ha recuperato dagi acciacchi della scorsa settimana. Non recupera ancora Rosseti.

E ritorna in campo anche il tecnico di Donato, che contro il Campobasso ha seguito il match dagli spalti in quanto appiedato dal Giudice Sportivo: "Ci attende un’altra gara importante, vogliamo replicare la prestazione di domenica scorsa e guadagnare altri tre punti preziosi per la nostra classifica. Sappiamo bene che sarà una battaglia, i nostri avversari fanno dell’aggressività un’arma importante, ma noi ci siamo preparati con grande attenzione e concentrazione per affrontare la sfida nel migliore dei modi. Anche durante la rifinitura ho visto l’intensità e lo spirito di cui si ha bisogno per affrontare partite di questo genere”.

Tra i convocati anche l'ultimo arrivato in settimana, Lorenzo Carissoni, maglia numero 24. "Un giocatore che conosco, in grado di giocare in diversi ruoli, sia come esterno destro difensivo che come braccetto della difesa a tre”, ha commentato Di Donato.

Fischio d'inizio alle 14.30