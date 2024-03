Latina all'esame Picerno e il fattore trasferta dalla sua parte

In campo a pranzo. Domani alle 14 Picerno – Latina uno degli anticipi del sabato di Serie C. Il Latina si presenta in Basilicata in una delle trasferte più ostiche del girone, contro un avversario che in casa ha subito 9 reti, superiori solo alle 3 incassate Juve Stabia capolista. Picerno, oggi quarto in classifica e che a lungo ha insidiato proprio la prima della classe. Di fronte c'è però il Latina, tra le squadre che meglio si comporta in trasferta, con i suoi 25 punti esterni, rispetto ai 45 totali in classifica. Cifre che valgono il nono posto, da custodire e difendere dalla concorrenza play off: “E’ una signora squadra – ha detto il tecnico Fontana alla vigilia –, espressione di una società che ha svolto un lavoro straordinario, con grande competenza sul mercato . Io sono però contento del lavoro dei miei giocatori, siamo in cresciuta continua, a prescindere da qualche risultato no”. Assenti in difesa Rocchi e De Santis, ma: “Ho soltanto problemi di cambiare in corsa. Nel calcio moderno 5 sostituzioni possono spostare gli equilibri”. Quanto ai play off: “Siamo dentro e padroni del nostro destino”.