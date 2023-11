Camara idolo dei piccoli tifosi: il disegno con la maglia del Terracina è emozionante | FOTO

Il Terracina continua a far bene in campionato e i tifosi sono sempre più stretti intorno alla squadra. Tra questi anche i più piccoli, che non perdono occasione per sostenere il club al Colavolpe, tifando sugli spalti e facendo sentire la loro vicinanza ai loro idoli. Come ha fatto un piccolo tigrotto, che a Camara, calciatore del club, ha regalato un disegno con il suo volto e la maglia del Terracina.