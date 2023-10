Terracina, Carlini: "Curiale? Felice che sia qui. Lo stadio pieno mi rende orgoglioso"

Max Carlini, capitano e simbolo del Terracina calcio, è finito nel tabellino dei marcatori contro il Gaeta, nel derby. Ai microfoni del club, dopo il match, ha parlato così:

“Abbiamo incontrato un’ottima squadra che si è giocata la partita a viso aperto. Il Gaeta l’ha riaperta con quel gol ma noi siamo stati bravi a soffrire e bravi a chiuderla nel momento giusto per portarla a casa".

"Curiale? Sono felice, per me è un fratello. Già il fatto che sia venuto qui mi rende felice e orgoglioso. Ci aiuterà per raggiungere degli obiettivi che tutti speriamo”.

“Sono felice per il gol, il primo davanti alla mia gente. Mi rende orgoglioso vedere lo stadio pieno. Volevo riportare l’entusiasmo in questa città che sostiene i nostri colori”.