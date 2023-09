La Manna non è più l'allenatore del Formia: "Una decisione sofferta, nata per motivi di natura familiare"

Vincenzo La Manna ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore del Città di Formia. Una decisione presa per motivi di natura personale, spiega il tecnico, che dopo aver comunicato la scelta alla società, ha parlato così:

“Una decisione sofferta, nata per motivi di natura familiare. Ci pensavo da giorni, lasciare Formia è difficile e doloroso, ma ci sono situazioni che vanno al di là del calcio. Notti insonni e pensieri che mi hanno portato alla triste conclusione di lasciare l’incarico da allenatore della squadra.

I motivi sono personali: la lontananza dai miei genitori, ultranovantenni, si fa sentire. Per continuare il mio lavoro con lucidità e tranquillità devo avvicinarmi a casa, la mia famiglia ha bisogno di un forte sostegno, cosa che mi è possibile dare soltanto limitando le nostre distanze.

Saluto una piazza di cui sono fortemente innamorato, mi avete fatto sentire come un fratello maggiore e non sarà mai possibile restituire in maniera adeguata l’affetto mostrato nei miei confronti, come giocatore e come allenatore.

Ciao Formia, ti porto nel cuore.

Formiani, siete parte di me. Sarete sempre parte di me”.