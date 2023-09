Città di Formia, paura per Jonathan Petronzio: coinvolto in un incidente stradale

Paura in casa Città di Formia. Petronzio, calciatore del club pontino, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Dopo aver trascorso la notte in ospedale, è tornato a casa. Il comunicato del club:

"Nella serata di ieri, il nostro tesserato Jonathan Petronzio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Jonathan non ha riportato lesioni gravi, dopo la notte trascorsa sotto osservazione in ospedale è rientrato a casa. In via precauzionale, osserverà un periodo di riposo".