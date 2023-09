Eccellenza Lazio girone B, risultati 1a giornata: ko CS Primavera, un pari per il Terracina

Via alla prima giornata di Eccellenza nel Lazio, con il girone B in campo. In mattinata, il Centro Sportivo Primavera, all'esordio nel gruppo B, perde contro il Racing Ardea: dura sconfitta per 4-0. Un pari invece per il Terracina sul campo del Vicovaro. Lo stesso risultato lo mette a segno la Vis Sezze contro l'UniPomezia, mentre il Gaeta non va oltre lo 0 a 0 con il Nettuno.

Ore 11

Centro Sportivo Primavera - Racing Ardea 0-4

Ferentino - Colleferro 0-1

Gaeta - Nettuno 0-0

Pro Calcio Tor Sapienza - Lodigiani 1-1

Vicovaro - Terracina 1-1

Vis Sezze - UniPomezia 1-1

Ore 15.30

Atletico Pontinia - Città di Anagni

Monte San Biagio - Certosa

Roccasecca San Tommaso - Città di Formia