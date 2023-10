Città di Formia ko nel derby con la Vis Sezze. I tifosi non risparmiano accuse: "Discount del calcio dilettante"

Ancora una sconfitta per il Città di Formia, che perde contro la Vis Sezze nel derby dell'ottava giornata. Sempre più infuriati i tifosi, che non vedono nella squadra risposte e reazioni. In particolare, nel mirino è finito il lavoro di questa nuova gestione del club, come si evince da un commento emblematico lasciato su Facebook da un tifoso.

"Scusatemi, seguo calcio minore da una vita, ma come potete pensare di far bene se sembrate il DISCOUNT DEL CALCIO DILETTANTE, in 3 mesi saranno passati 3 allenatori e oltre 50 calciatori, avete messo in campo 12/13 formazioni diverse, un caos della madonna, ma come potete solo pensare di capirci qualcosa? Veramente imbarazzanti, chiunque si presenta porta giocatori nuovi e tutti sono ben accolti. Ma vi chiedete come mai questi calciatori sono liberi? Serrate i ranghi, appartenenza, serietà e soprattutto programmazione. Cos'è tutto questo circo intorno a questa squadra?".