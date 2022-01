Colleferro-Terracina 1-1: un punto per i pontini di Gerli

Un solo punto per il Terracina sul difficile campo del Colleferro. I ragazzi di Gerli hanno affrontato proprio la squadra della provincia di Roma nel recupero della 16esima giornata di Eccellenza Girone C. Una gara non semplice per i pontini, decisa dai gol di Tornatore e Marciano. A passare in vantaggio, sul terreno del Caslini, proprio i padroni di casa al 41'. Al 57' la risposta del Terracina con Marciano. Un punto, dunque per la squadra di Gerli, che sale ora a 29 punti in classifica a fronte dei 21 degli avversari.

COLLEFERRO-TERRACINA 1-1

MARCATORI: 41' Tornatore, 57' Marciano

ARBITRO: Abu Rupa di Roma

ASSISTENTI: Ciufoli e Esposito