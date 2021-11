Continua la ripresa dell'Insieme Formia, basta un gol di Camilli per piegare il Lanusei

Un inizio settimana di maggiori speranze per l'Insieme Formia, che ha trovato la seconda vittoria in campionato e la seconda vittoria della gestione Starita, ex vice di Amato, chiamato a tirare fuori la squadra dai guai. Determinante contro il Lanusei la voglia matta di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Tre punti meritati, vista la prestazione dei tirrenici, che avrebbero potuto arricchire il loro bottino di gol, viste le tante occasioni avute. Bravo il portiere sardo ad impedire un risultato molto più severo, dopo l'incertezza sul vantaggio di Camilli. Ai tirrenici da dato il merito di aver saputo anche resistere nel momento più difficile, in cui la classica pezza ce l'ha messa anche Zizzania e quando Pirolozzi ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. Ma anche in questo caso, l'assalto finale degli avversari e le pene, potevano terminare prima se fosse arrivato il sospirato raddoppio, più volte sciupato. Riprendere ora la preparazione per andare in casa del Real Monterotondo Scalo, per uno scontro diretto tra penultime della classe. Basta questo per dire dell'importanza della posta in palio.

INSIEME FORMIA - LANUSEI 1-0

INSIEME FORMIA: Formazioni: Zizzania, Bozzoatre, Gentile, Niang, Ioio, Pirolozzi, Di Vito, Gargiulo (26'st Ricciardi), Simonetti, Zonfrilli (25'st Mincione), Camilli. A disp. Mancino, Padovano, Tramonto, Pastore, De Simone, Baglione, Durazzo. All. Starita

LANUSEI: Benvenuti; Gualtieri (41'st Ciotoli), Carta, Meledandri (1'st Di Lollo), Gemini, Lazazzera, Petrucelli (41'st Ravanelli), Marrazzo (1'st Macrì), Gaetani, D'Alessandris (23'st Masia), Manca. A disp. Palombo, Darboe, Pischedda, Tomety, Ciotoli. All. Campolo

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova

ASSISTENTI: Savino di Napoli - Ambrosino di Torre del Greco

MARCATORE: 34'pt Camilli

NOTE: Espulso al 37'st Pirolozzi per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Gargiulo, Manca. Rec, pt 2', st 6'.