CS Primavera, in attacco arriva Loria

Il Centro Sportivo Primavera ha annunciato l'arrivo di Paolo Loria, attaccante classe 1995 che può ricoprire sia il ruolo di ala sinistra ma all'occorrenza anche quello dipunta centrale. In carriera ha indossato le maglie di Nettuno, Vis Sezze, Anzio, Arzignano e Borgosesia, militando anche in Serie D.

Queste le sue prime parole all'arrivo nel club pontino: "Sono molto felice di essere qui. Ho trovato un gruppo molto unito di ragazzi fantastici, l'ambiente è sano, sembra di stare in una grande famiglia. Ringrazio pubblicamente mister Dario Alberto Polverini per avermi fortemente voluto qui. Inoltre un grazie doveroso anche al direttore sportivo Ciro Montella e ai presidenti. Non vedo l’ora di rimettermi subito in gioco, darò tutto per questa maglia e per rendere felici i nostri sostenitori".