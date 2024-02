Baioni: "Coppa Italia dal sapore di storia per il Terracina. Campionato? Ci divertiremo"

Una vittoria storica per il Terracina che ha alzato la sua prima Coppa Italia dopo aver battuto l'Unipomezia in finale. Donatello Baioni, uno dei due presidenti, parla così dopo il trionfo:

“Questo obiettivo ha il sapore di storia. È la prima Coppa Italia del Terracina che non poteva ancora vantare questo trofeo. Ha quel valore aggiunto. Ora in campionato dopo la sconfitta di sabato torniamo subito in campo con lo scontro diretto contro l’Unipomezia, squadra fortissima, formazione da battere per il Terracina. Avremo un’altra domenica di sport. È stata una bella partita, corretta e con gesti di fair play. Ci divertiremo anche domenica”.