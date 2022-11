Eccellenza Lazio girone B: i risultati della nona giornata

È finita la nona giornata del campionato di Eccellenza girone B nel Lazio. In mattinata si è giocato il derby tra Gaeta e Itri, finito 1 a 0 con il gol Sfavillante. Sempre alle 11, in campo anche il Terracina, sconfitto dal Villalba Ocres Moca con la rete di Silvagni. Nel pomeriggio, terminata 0 a 0 la gara tra Fonte Meravigliosa e Insieme Formia. Arriva invece un ko per il Monte San Biagio, che perde contro la Luiss per 3 a 1.

Ore 11

Audace Ferentino 2-2

Città di Anagni Certosa 1-2

Gaeta Itri 1-0

Pro Calcio Tor Sapienza Sora 1-4

Vicovaro Colleferro 1-2

Vigor Perconti Atletico Torrenova 3-1

Villalba Ocres Moca Terracina 1-0

Ore 14:30

Fonte Meravigliosa Pol. Insieme Formia 0-0

Monte San Biagio Luiss 1-3