Eccellenza Lazio Girone C: i risultati della 25esima giornata

L'Eccellenza Lazio Girone C mette in archivio la 25esima giornata. L'Itri perde sul campo dell'Arce e complica i piani di salvezza diretta. Goleada Terracina, che batte 7 a 0 l'Atletico Lazio. Pareggio per 1 a 1 invece tra Gaeta e Ferentino. Il Pontinia batte 2-1 la Vis Sezze, rimasta in nove per due espulsioni. Nelle altre sfide, vittoria del Monte San Giovanni Campano per 2 a 0 sull'Anagni, così come dell'Audace per 2 a 1 sul Morolo. Vince ancora la capolista Lupa Frascati: 1 a 0 sul Sora. Il Paliano batte 2 a 0 il Colleferro.

DOMENICA 27 MARZO

Arce - Itri 1-0

Atletico Lazio - Terracina 0-7

Città di Anagni - Città di Monte San Giovanni Campano 0-2

Gaeta - Ferentino 1-1

Lupa Frascati - Sora 1-0

Morolo - Audace 1-2

Pol. Città di Paliano - Colleferro 2-0

Pontinia - Vis Sezze 2-1