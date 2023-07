Nuovo Cos Latina, Furlan: "Ho sposato con voglia ed entusiasmo il progetto"

Il Nuovo Cos Latina prende forma. Il direttore sportivo Gennaro Ciaramella ha presentato il nuovo allenatore Andrea Furlan e gli altri componenti dello staff. “Ci siamo rinnovati sia in campo che fuori ma abbiamo motivazioni ed entusiasmo da vendere. Ci aspetta un campionato ancora più impegnativo in virtù delle 5 retrocessioni per cui dobbiamo farci trovare pronti. Aspettiamo la composizione del girone ma intanto pensiamo a prepararci nel migliore dei modi” ha dichiarato.

Queste invece le prime parole del nuovo tecnico Furlan: “Ringrazio il direttore per la fiducia che mi è stata concessa, ho sposato con voglia ed entusiasmo il progetto che mi è stato presentato. Per me è una grande occasione e non vedo l’ora di iniziare a mettere in campo le mie idee e conoscere i ragazzi e il campionato. Vorrò sempre vedere intensità, applicazione e voglia di sudare con il sorriso”. Al suo fianco ci saranno Massimo Mariano e Mirko Pasqualini come collaboratori tecnici oltre a Paolo Stoppa in qualità di allenatore dei portieri.