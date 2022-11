Il Gaeta vince il derby di misura

Squadra in casa

Nella nona giornata di Eccellenza nel girone B, in programma anche il derby tra Gaeta e Itri, vinto dalla squadra di casa. A decidere un gol di Sfavillante, ex del match, nei minuti finali della gara. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri, puniti a pochi istanti dalla fine. Nel prossimo turno la squadra di Ardone avrà un impegno casalingo con la Pro Calcio Tor Sapienza e cercherà di rialzare la testa dopo due prestazioni buone ma due risultati sfortunati.