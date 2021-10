Gaeta, la situazione si complica dopo lo stop di Colleferro

Non è arrivata la risposta che società, allenatori e giocatori si aspettavano. Il Gaeta produce, ma non fa risultato e viene condannato puntualmente dagli episodi avversi. Nonostante si fossero lasciati con i migliori intenti a metà della scorsa settimana, dirigenza e squadra incassano un'altra sconfitta che pregiudica l'inizio stagione, dove era azzardato prevedere questo andazzo.

A Colleferro le due reti dei padroni di casa nel primo tempo hanno tagliato le gambe ai ragazzi di Di Rocco, in discussione come tutto il resto della compagnia, nonostante la società tornerà sul mercato. Ai gol di Amici e dell' eterno Tornatore, gli ospiti hanno cercato di reagine, con la consueta generosità purtroppo fine a se stessa.

Non c'è però tempo per piangere sul latte versato, perchè mercoledì si torna subito in campo in Coppa Italia a Pontinia. Ottavi di finale, gara secca. Passare il turno sarebbe importante visto che il morale è sotto i tacchi.

Colleferro - Gaeta 2-0

Colleferro: Alessandri, Casazza, Galeazzi, Calabresi (8’ st Cataldi), Lisi, Gabriele (24’ st Coluzzi), Felici, Oriano, Tornatore, Amici, Carlini (16’ st Fabrizi).

A disp. Ercoli, Bernabei, Polisini, Basilischi, Mastrella, Colaiacomo.

All.: Battistelli



Gaeta: Conte , Pattelli, Galasso, Carnevale (1’ st Arduini), Altobelli, Alongi, Orlando (1’ st Sigillo), Barba (20’ st Vitale), D’Urso, Rossini (35’ st Sandu), Marciano (11’ st Mariniello).

A disp.: Zuccaro, Siciliano, Frateloreto, Leccese.

All.: Di Rocco.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli (Gneo-Arcidiacono)

Reti: 31’ pt Amici, 35’ pt Tornatore

Note: ammoniti Gabriele (C), D’Urso (G); rec. ’ pt, 3’st.