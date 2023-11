Comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro: inibizione per il dirigente del Terracina

Gatta Antonio, dirigente del Terracina, non potrà svolgere alcuna attività fino al 1 dicembre 2023 per aver mostrato nel corso della gara contro l'Anagni un "comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro". Dunque sarà costretto a non figurare in distinta nelle prossime gare di campionato e Coppa Italia.

LEGGI ANCHE: Insulti all'arbitro e sputi alla panchina avversaria: Terracina multato