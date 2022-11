Insieme Formia, Pernice: "Bravi a unirci nelle difficoltà"

Al termine della sfida contro l'Itri, il tecnico dell'Insieme Formia Pernice ha parlato così:

"Complimenti a Itri che ha fatto una partita di spessore mettendoci in difficoltà. Abbiamo dimostrato che siamo bravi ad unirci. Rimane sempre il problema che facciamo sempre troppi pochi gol. Mi fa piacere per Perchaud, si allena bene durante la settimana e cerca di dare sempre il massimo. Evidentemente non trova sempre la serenità del gol. Noi dobbiamo essere più incisivi. Abbiamo avuto occasioni per fare gol. La squadra è compatta e unita".

"Domenica? Contro la Vigor Perconti non sarà facile. Abbiamo già giocato contro squadre ultime in classifica e bisogna prestare attenzione. Mai rilassarsi, dobbiamo dare il massimo".