Addio Insieme Formia: il club si divide e mette in vendita il titolo

L'Insieme Formia si separa in due differenti società: Insieme Ausonia Srl e ASD Città di Formia. In riferimento a quest'ultima sarà possibile avanzare manifestazione di interesse entro il 3 luglio per acquistare il titolo che permetterà di iscrivere il club in Eccellenza. Se non dovessero pervenire richieste entro il 3 luglio, entro il 14 la società potrà essere rilevata da chiunque ne abbia interesse. Al termine di questa seconda scadenza, se non vi fossero acquirenti, il titolo decadrà. Il comunicato ufficiale:

"La “SSD Insieme Formia srl”, tenuto anche conto delle scadenze previste dal protocollo della FIGC, comunica di aver deliberato la scissione in “Insieme Ausonia srl” e “ASD Città di Formia”, restando comunque disponibile a concludere la scissione con altre società nell’intento di garantire la prosecuzione della storia calcistica della città di Formia.

Un’eventuale, concreta manifestazione di interesse in tal senso, dovrà pervenire entro e non oltre il 03/07/2023.

In mancanza, troverà conferma la scissione come sopra deliberata, per cui la compagine sociale alla quale fare riferimento per l’acquisizione del titolo sportivo (Eccellenza, Settore Giovanile e Scuola Calcio) sarà la “ASD Città di Formia”, con sede in Formia.

Decorsa la data del 03/07/2023, e sino al 14/07/2023, la “ASD Città di Formia” potrà essere rilevata da chiunque ne abbia interesse.

In ogni caso, qualora entro il 07/07/2023 non dovessero pervenire concrete richieste di acquisizione, verrà divulgato sui social un partenariato diffuso, con riferimento alla “ASD Città di Formia”.

Infine, dall’eventuale assenza di manifestazioni di interesse all’acquisizione, o al partenariato, entrambe da concretizzarsi inderogabilmente entro il 15/07/2023, conseguirà purtroppo l’inevitabile decadenza del titolo".